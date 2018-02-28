Ergün Serdaroğlu, yargıç huzuruna çıkıyor

Milletvekili olduğu dönemde, kamuoyunda “fetüs davası” olarak bilinen davada sanık konumunda bulunan eşi Rasiha Serdaroğlu’nu kurtarmak amacıyla meselede adı geçen 3 tanığa müdahalede bulunduğu iddia edilen Ergün Serdaroğlu’na, 7 Ocak’taki seçimleri kaybetmesinin ardından aleyhinde yargı yolu açılmış oldu.

Eski milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun dokunulmazlığının kalkması üzerine savcılık harekete geçti.

Girne Savcılık Dairesi, “Tanıkları Yalan İfade Vermeye Veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik” suçlamasıyla eski milletvekili Ergün Serdaroğlu aleyhine Girne Kaza Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

Serdaroğlu’nun ilerleyen günlerde Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Yasa, 3 yıla kadar hapislik öngörüyor

Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan 118’nci maddeye göre, “Herhangi bir tanığa veya bir yargı işleminde tanık çağrılması beklenen herhangi bir kişiye, şahadetinin etkili olması koşuluyla veya etkili olması için anlaşmaya varılması üzerine, ona memnun edici herhangi bir şey veren, teklif eden veya vaatte bulunan veya herhangi bir yoldan herhangi bir tanığı yalan yere şahadet vermeye veya doğru şahadeti gizlemeye teşvik teşebbüsünde bulunan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

Olay nasıl olmuştu?

Girne’deki Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd) isimli özel dal hastanesinde bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılması olayıyla ilgili olan dava kamuoyunda, “fetüs davası” olarak adlandırılmıştı.

Meselede yargılanan sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Özkent Tunçbilek’in “ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak”, “çocuğun doğumunu gizleme”, Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Fahri Karagözlü ve Rasiha Serdaroğlu ise bu davaların yanında “adam öldürme” suçundan yargılanmıştı.

Alt mahkeme, 28 Mart 2017 tarihinde, Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Ö. Tunçbilek ile Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmelerine karar vermişti.

Mahkeme, Doktor Fahri Karagözlü’yü 5 yıl, Anestezi Uzmanı Doktor Rasiha Serdaroğlu’nu 4 yıl ve ebe hemşire Ayşegül İşbilen’i de 2 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıklamıştı.

(kıbrıs)