  • BIST 11094.79
  • Altın 2542.354
  • Dolar 32.9378
  • Euro 35.8579
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Ergün Vehbi vefat etti

» »
Siyasetçi, Erenköy mücahidi, Ergün Vehbi hayatını kaybetti
Ergün Vehbi vefat etti

Siyasetçi, Erenköy mücahidi ,Ergün Vehbi hayatını kaybetti.

Vehbi'nin ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 

Vehbi aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde 1975-1979 yılları arasında başkanlık da yaptı.  

Ergün Vehbi'nin oğlu Turgut Vehbi konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"“Başımız sağ olsun… Babamız Ergün Vehbi’yi maalesef kaybettik. Ailemizin, onu tanıyan herkesin başı sağ olsun… Ülkemiz güzel bir insanını büyük bir değerini kaybetti. Milli mücadelemizde ve siyasette mihenk taşıydı." 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar adadan ayrıldı23 Temmuz 2024 Salı 08:57
  • 'KKTC'yi neden hiçbir ülke tanımıyor?22 Temmuz 2024 Pazartesi 20:24
  • Erhürman: Bu ülkede kaç santral alındıysa hepsi CTP döneminde alındı22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:41
  • KTFF Serbest Transfer Hakkı olan oyuncuları açıkladı22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:28
  • İlkbahar patates üretim dönemi askı listelerine itiraz süreci başladı22 Temmuz 2024 Pazartesi 16:12
  • Eğitim Bakanı açıkladı: KKTC vatandaşı öğrenciler, artık okul harcı ücreti ödemeyecek22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:51
  • Bir haftada 23 yangın çıktı...22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:50
  • Polis Ekipleri harekete geçti, cezayı yazdı22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:09
  • Hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş bekleniyor22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:03
  • 10 yıl aradan sonra yeniden KKTC'den Polis Akademisi’ne öğrenci gönderiliyor22 Temmuz 2024 Pazartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti