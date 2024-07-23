Ergün Vehbi vefat etti

Siyasetçi, Erenköy mücahidi ,Ergün Vehbi hayatını kaybetti.
Vehbi'nin ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Vehbi aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde 1975-1979 yılları arasında başkanlık da yaptı.
Ergün Vehbi'nin oğlu Turgut Vehbi konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"“Başımız sağ olsun… Babamız Ergün Vehbi’yi maalesef kaybettik. Ailemizin, onu tanıyan herkesin başı sağ olsun… Ülkemiz güzel bir insanını büyük bir değerini kaybetti. Milli mücadelemizde ve siyasette mihenk taşıydı."
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