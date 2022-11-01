Erhan Arıklı: 2019 yılından bu yana GSM fiyatlarına zam yapılmıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, telefon faturaların yüzde 48-50’sinin devlete gittiğini, bunun devletin en iyi gelir kaynaklarından biri olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden açıklamalarda bulundu. 4.5-5G ihalesine uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Arıklı, bir firmanın ihaleye katılmayacağını açıkladığını, yarın ihalenin gerçekleştireceğini ifade etti.

“2019 YILINDAN BU YANA ZAM YAPMIYORUZ”

Yarın yapılacak ihale sonucunda durumun değerlendirileceği, haksız rekabeti kendilerinin de istemediğini söyleyen Arıklı, 2019 yılından bu yana GSM fiyatlarına zam yapılmadığına dikkat çekti.

“TELEFON FATURALARI DEVLETİN EN İYİ GELİR KAYNAKLARINDAN”

Vatandaşların yüksek faturalardan şikayet ettiğini, faturaların yüzde 48-50’sinin devlete gittiğini, firmaların da bundan şikayetçi olduğunu aktaran Bakan Arıklı, bunun devletin en iyi gelir kaynaklarından biri olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi.