Erhan Arıklı açıkladı: Kamera ceza dağıtım ihalesi tamamlandı

Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor…
Toplantının gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kamera cezalarının dağıtımı konusunda bir süredir konuşulan ihalenin tamamlandığını açıkladı.
Erhan Arıklı, konu hakkında soru üzerine “İhale sonuçlandı birkaç güne imzalanacak. Neticede bitti…” ifadesini kullandı.
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