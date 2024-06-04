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Erhan Arıklı, Ada-74’ün sicil belgelerini paylaştı

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Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ada-74 gemisinin mülkiyet meselesi ile ilgili gemi sicil belgelerini paylaştı.
Erhan Arıklı, Ada-74’ün sicil belgelerini paylaştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son günlerde yaşanan Ada-74 gemisi gündemine ilişkin belgeleri paylaştı.

Ada-74’ün mülkiyet meselesinde kendisi yalancılıkla suçlayanlara yönelik belge ile yanıt veren Erhan Arıklı, “Kim “elimde salatalık var” diyorsa, bir tutam tuz alıp koşturuyor” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Arıklı, yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:

“MEDYA SOYTARISINA CEVAP

“Belki dersini almıştır, artık iftira atmaktan vaz geçer” diyoruz. Ama uslanmıyor. Kim “elimde salatalık var” diyorsa, bir tutam tuz alıp koşturuyor. Şimdi de Ada 74 Gemisinin mülkiyet meselesinde benim yalan söylediğimi iddia ediyor. Al sana belge”

 

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