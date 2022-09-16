Erhan Arıklı: “Belediyeler reformu gerçekleşmeli”

Belediyeler reformu konusunda değerlendirmeler sürüyor.

Muhalefet “bu reform, içerik olarak reform değil” derken hükümet kanadı “gerekliliğinde” ısrar ediyor…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi gerektiğini, Türkiye’den 400 milyon TL kaynak almaları gerektiğini söyledi.

Erhan Arıklı, “Attığımız atacağımız her adım para…” diye konuştu.

Belediyeler Reformu konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Bu reformlar bizim için.. Türkiye’nin eline belediyeleri birleştirince ne geçecek? Bu mesele iki binlerde başladı. İlk adımı atan da CTP. devamını getiremediler… Biz, bunu yapıyoruz…” dedi.