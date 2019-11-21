  • BIST 106.781
  • Altın 268,664
  • Dolar 5,6862
  • Euro 6,3026
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erhan Arıklı: Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek

» »
"Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor."
Erhan Arıklı: Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı "Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor" yorumunu yaptı

Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Görünen o ki Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor. Rumlar masayı Türkiye’nin üzerine devirmeye çalışacak.

Sorunun bir an evvel neticelenmesi gerekiyor. Guterres’in Anastasiadis'e geçmiş belgeleri kabul edip etmediğini sorması gerek. Halen bunları tartışmaya açmak istiyorlarsa Türk tarafının artık bu noktada bir karar vermesi gerekiyor.

Türkiye şu aşamada 5’li zirvenin yapılmaması gerektiğini BM yetkililerine iletti. Kıbrıs Rum tarafı şartlarla masaya oturursa bu konu daha da sıkıntılı noktaya gider"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP’den Elcil’e eleştiri21 Kasım 2019 Perşembe 13:39
  • Erhürman: Berlin görüşmesinde Guterres'in rolü önemli21 Kasım 2019 Perşembe 12:35
  • Özersay: Görüş birliketliği yok, beklentiler düşük21 Kasım 2019 Perşembe 12:32
  • Tatar: 5'li konferans beklentisi yoktur21 Kasım 2019 Perşembe 12:29
  • KIB-TEK 28 kişilik Münhal açtı, işte detaylar...21 Kasım 2019 Perşembe 12:14
  • Sürücülerin dikkatine!21 Kasım 2019 Perşembe 12:11
  • Berlin öncesi bilgilerndirme toplantısı21 Kasım 2019 Perşembe 11:58
  • Taçoy: ''Enerjiyi ucuzlatmak için çalışmalar yapacağız''21 Kasım 2019 Perşembe 11:56
  • Erkut Yılmabaşar yazdı..." Duydun mu kimi işe almışlar?"21 Kasım 2019 Perşembe 10:59
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 21 Kasım Perşembe )21 Kasım 2019 Perşembe 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti