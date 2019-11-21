"Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı "Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor" yorumunu yaptı

Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Görünen o ki Berlin’den çok fazla umutlu olmamak gerek. 5’li zirveye bir atıf olmayacağı görülüyor. Rumlar masayı Türkiye’nin üzerine devirmeye çalışacak.

Sorunun bir an evvel neticelenmesi gerekiyor. Guterres’in Anastasiadis'e geçmiş belgeleri kabul edip etmediğini sorması gerek. Halen bunları tartışmaya açmak istiyorlarsa Türk tarafının artık bu noktada bir karar vermesi gerekiyor.

Türkiye şu aşamada 5’li zirvenin yapılmaması gerektiğini BM yetkililerine iletti. Kıbrıs Rum tarafı şartlarla masaya oturursa bu konu daha da sıkıntılı noktaya gider"