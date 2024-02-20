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Erhan Arıklı: Bertan Zaroğlu’na el uzatmaya karar verdim

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurultay sürecinden bahsederek, Genel Başkan adayı Talip Atalay’ın partiyi ele geçirmeye çalıştığını ifade etti. Arıklı, “Kurultay sürecinde yaşananlardan sonra Bertan Zaroğlu’na el uzatacağım” dedi.
Erhan Arıklı: Bertan Zaroğlu’na el uzatmaya karar verdim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, mevcut Genel Sekreter ve Genel Başkan adayı Talip Atalay ile ilgili yaptığı konuşmasında, “Partiye yeni gelmiş, manifestosunu okumamış partiyi ele geçirmeye çalışıyor” dedi.

Talip Atalay’ın İlk toplantısını Mağusa'da bir pastanede düzenlediğini dile getiren Arıklı, partiyi içselleştirebilmesi için zaman geçmesi gerektiğini söyledi.

“ÖLENE KADAR BU PARTİDE KALACAĞIM”

“Tüzük gereği son senem ancak Genel Başkanlıkta son 2 senem” diyen Arıklı, ölene kadar bu partide kalacağının da altını çizdi.

Atalay tarafından getirilen kişiler arasında DP, UBP ve HP üyelerinin bulunduğunu, söyleyen arıklı kendisine kırgın YDP’liler olduğunu dile getirdi.

“ZAROĞLU’NA EL UZATACAĞIM”

Arıklı, kurultay sürecinde yaşanan olaylardan sonra Bertan Zaroğlu'na el uzatacağını sözlerine ekledi.

Atalay'ın parti örgütlerini kendisine karşı kışkırttığını kaydeden Arıklı, "Sen nasıl politikacı olacaksın? Seni hançerlediklerinde ne diyeceksin? Üzüntüden başka bir şey söyleyemiyorum" dedi.

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