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Erhan Arıklı Bir yaşın üzerine çıkan sürücülerden sağlık raporu isteyeceğiz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeyle bir yaşın üzerine çıkan sürücülerden sağlık raporu isteyeceklerini kaydetti.
Erhan Arıklı Bir yaşın üzerine çıkan sürücülerden sağlık raporu isteyeceğiz

Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazasının yankıları sürerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhabn Arıklı'dan sağlık raporu açıklaması geldi. Damla Dabis'in Kanal T'de hazırlayıp sunduğu 'Damla Dabis ile saat 12.00' isimli programa bağlanan Arıklı, bir yaşın üzerine çıkan araç sürücülerinden sağlık raporu getirmelerini isteyeceklerini söyledi. Yasal düzenleme yapacaklarını kaydeden Arıklı, “Belli bir yaşın üzerine çıkan kişilerin reflekslerinde yavaşlamalar olabilir. Bu insanların kontrolünü yapmadan dün akşamki olayların benzerleri olabilir” dedi.

Sorunlu yolların olduğunu kabul eden Arıklı, devletin imkanlarının ise kısıtlı olduğunu belirtti. Arıklı, “İnsanlar, kötü yollarda daha dikkatli olması gerekirken bu özeni göstermiyor. Bir videoda insanların zikzak yaptığını gördüm. Ana yolda birbirlerine şaka yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrası trafikle ilgili yetki konusunda belediyelerle bir toplantı yapacaklarının da altını çizdi.

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