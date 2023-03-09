Erhan Arıklı: Bu iddiayı ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir 'iddiaya' tepki gösterdi.
Bakan Arıklı, “Bu iddiayı ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir…” dedi.
CTP’li vekil Şahali, Bakanlık bünyesinde gerçekleşen görevden alma ve atamanın ardında, Ercan Havalimanı inşaatındaki ek işlerle ilgili ödeme çabası bulunduğu yönünde bir iddia olduğunu belirtmişti.
Şahali, “Bu ödemeye karşı çıkan müdürle, ödemeyi yapmaya razı gelen müdürün yerleri değiştirilerek şüpheli bir ödemenin yapılabilmesi için ‘sorun’ çözülmüş” ifadelerini kullanmıştı.
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