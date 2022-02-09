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Erhan Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

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Erhan Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...
Erhan Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

İşte açıklama;

Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.

Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından , uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.

Hayırsever iş insanı Halil Falyalıya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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