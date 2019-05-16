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Erhan Arıklı "Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz."

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Erhan Arıklı "Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz."
Erhan Arıklı "Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz."

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medyadan ince bir mesaj gönderdi.

İşte o paylaşım;

Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz.

Bunu yapanlarda halk için yaptığını söylüyorlar. 
Aklıma bir fıkra geldi...

Genç ve alımlı kız mavi tur yolculuğuna çıkmış. Kız günlüğüne şunları yazmış.
1.Gün; Harika bir tur. Görmediğim yerleri görüyorum. Bu arada kaptanla tanıştım. Beni akşam yemeğine davet etti.
2. Gün; Kaptan dün akşam yediğimiz yemekten sonra odama çiçek gönderdi. Çok kibar ve yakışıklı bir adam. Belli ki kur yapıyor.
3. Gün; Kaptan resmen benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Anneme sözüm var. Şiddetle red ettim.
4. Gün; Kaptan çok ısrarlı. Onunla birlikte olmazsam gemiyi batıracağını ve yolcuları boğacağını söyledi. Olamaz. Anneme ne söylerim.
5. Gün; Annem kusura bakmasin. Yolcuların hayatını kurtarmaya karar verdim.

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