Erhan Arıklı "Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz."

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medyadan ince bir mesaj gönderdi.

İşte o paylaşım;

Dün tükürülenlerin bugün yalandığı bir dönemdeyiz.

Bunu yapanlarda halk için yaptığını söylüyorlar.

Aklıma bir fıkra geldi...

Genç ve alımlı kız mavi tur yolculuğuna çıkmış. Kız günlüğüne şunları yazmış.

1.Gün; Harika bir tur. Görmediğim yerleri görüyorum. Bu arada kaptanla tanıştım. Beni akşam yemeğine davet etti.

2. Gün; Kaptan dün akşam yediğimiz yemekten sonra odama çiçek gönderdi. Çok kibar ve yakışıklı bir adam. Belli ki kur yapıyor.

3. Gün; Kaptan resmen benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Anneme sözüm var. Şiddetle red ettim.

4. Gün; Kaptan çok ısrarlı. Onunla birlikte olmazsam gemiyi batıracağını ve yolcuları boğacağını söyledi. Olamaz. Anneme ne söylerim.

5. Gün; Annem kusura bakmasin. Yolcuların hayatını kurtarmaya karar verdim.