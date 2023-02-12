Erhan Arıklı: Ercan-Adana uçuşu, Ercan-Antalya olarak değiştirildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uçuş planında değişiklik yaşandığını duyurdu, "Depremzede yakınları için bugün 14.00 te planladığımız Ercan-Adana uçuşu, teknik bir problem nedeni ile saat 20.00 Ercan-Antalya olarak değişmiştir." dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile uçuş planında değişiklik olduğunu duyurdu.

Arıklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Depremzede yakınları için bugün 14.00 te plânladığımız Ercan-Adana uçuşu, teknik bir problem nedeni ile saat 20.00 Ercan-Antalya olarak değişmiştir.

Adana-Ercan uçuşunda ise sadece 2 saat rötar olup akşam saat 19 da gerçekleşecektir.

Elimizde olmayan bu değişiklik nedeni ile Değerli Depremzede yakınlarından özür dileriz…

Freebord Havayollarına sponsorluğu için teşekkür ederiz…"