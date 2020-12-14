Erhan Arıklı, Erhürman ve Özersay'a teşekkür etti...

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ev karantinasına girmesi sonucu Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacağı konuşulan nisap sorununun, CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Milletvekili Özersay’ın yoklama sırasında salona girmesi sonrası ortadan kalkmıştı...

Arıklı’nın söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

MECLİSTE NİSAP MESELESİ

Bilindiği gibi bugün Mecliste Hükümet programı okundu.

Sağlık Bakanımızın kendini karantinaya alması ve bir Milletvekilimizin de geç kalması yüzünden kısa süreli bir nisap sorunu yaşadık.

Ne varki Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Milletvekili Kudret Özersay büyük bir jest yaparak Meclis salonuna girerek nisap sorununu uzamadan çözdüler...

Bilindiği gibi YDP nin 2 Milletvekili de, gerek 4 lü, gerekse 2 li Koalisyonlarda nisap sorununa hep yardımcı olmuşlar ve Meclisin çalışmasını sağlamışlardı...

Tufan Erhürman ve Kudret Özersay'a bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum...