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Erhan Arıklı: Gecikmeden YDP'siz bir hükümet için kolları sıvayın

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, liman hizmetleri ihalesinin 'adrese teslim' ihale yapılmasına yönelik 'birilerinin' istekte bulunduğunu belirterek, tepki gösterdi, "Size tavsiyem; gecikmeden YDP'siz bir hükümet için kolları sıvayın" dedi.
Erhan Arıklı: Gecikmeden YDP'siz bir hükümet için kolları sıvayın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden "İstikrar dedik amma..." başlığı altında bir açıklama yaparak, liman hizmetleri ihalesine dikkat çekti. 

"İstikrar, güç odaklarına boyun eğmek, lobilere teslim olmak değildir..." diyen Bakan Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben, bütçesizlikten limanlara tuvalet kağıdı bile alamayacağım. Ama birileri, kendilerine yıllar önce tanınmış imtiyazlarla bu limanlardan her ay milyonları cebe indirecek. Liman hizmetleri için şeffaf, herkese açık bir ihaleye çıkmak için Ulaştırma Bakanlığının bürokratları ile  Maliye Bakanlığı bürokratları aylardan beri çalışıyor. Ama birileri, aynı yağmanın başka versiyonla devamı için bizden ısrarla adrese teslim ihale yapmamızı istiyor. Bu amaçla kulis yapıyorlar. Milletvekilleri, Bakanları ve Gazetecileri ayartmaya çalışıyorlar. Ismarlama haberler yaptırarak, çıkılacak ihaleye daha şimdiden şaibe gölgesi düşürmek istiyorlar."

Arıklı, "Utanmasalar; "liman Hizmetlerini bize ihalesiz verin" diyecekler... Öyle yağma yok beyler. Size söyledim. Bu ihale şeffaf ve herkese açık olacak. Hak eden, yatırım yapan ve devlete daha fazla  ciro payı veren kimse o kazanacak... Bu ihale sizin için hayati ise, amma bir yarışa girmekten de korkuyorsanız size tavsiyem; gecikmeden YDP'siz bir hükümet için kolları sıvayın... Çünkü ben bu Hükümette olduğum sürece liman hizmetlerinin kimseye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğim... Vesselam..." ifadelerini kullandı. 

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