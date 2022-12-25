Erhan Arıklı: Halk Hükümete uyarı verdi!

İşte açıklama;

Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlıkları belli olmuştur. Partiler açısından asıl değerlendirme, Belediye Meclis üyeliklerinde alınan oy oranlarının ortaya çıkmasından sonra yapılacaktır.

Alınan sonuçları değerlendirdiğimizde ittifak adaylarından 8 Tanesi ipi göğüslemiş, CTP 7 Belediye Başkanlığı kazanmıştır. TDP ise Lefkoşaya adını yazmıştır. 2 Belediyede ise Bağımsız adaylar ipi göğüslemiştir.

Bu sonuçlar ittifak açısından kötü olmadığı gibi, büyük bir başarıdan da bahsedilemez.

Özellikle Mağusa ve Girne'nin kaybı, İttifak açısından oldukça üzüntü vericidir.

İttifakı oluşturan her 3 Parti de, Belediye Meclis seçim sonuçlarına bakarak gereken değerlendirmeleri yapacak ve halkın verdiği mesaja göre bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerdir.

Seçim sonuçlarının halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.