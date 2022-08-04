Erhan Arıklı: Havayolu şirketi kurma konusunda Türkiye’den bazı şirketlerle görüşüyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, havayolu şirketi kurma konusunda Türkiye’den bazı şirketlerle görüştüklerini belirterek, “Biz sermaye koymayacağız. Sermayeyi sağlayacak bir şirketle anlaşacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de yayınalanan bir programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ARIKLI: BELEDİYELERİN SAYISI BU KADAR FAZLA OLDUĞU SÜRECE İŞLER YÜRÜYEMEZ

Belediyeler Reformu konusunda YDP olarak Bakanlar Kurulu’na öneride bulunduklarını ifade eden Arıklı, “Belediyelerin sayısı bu kadar fazla olduğu sürece işler yürüyemez” dedi.

Arıklı, belediyelere kriterlere uymamaları durumunda 4 sene sonra kapanacakları konusunda uyarıda bulunulması gerektiğini söyledi.

“HAVAYOLU ŞİRKETİ KURMA KONUSUNDA TÜRKİYE’DEN BAZI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Havayolu şirketi kurma konusunda Türkiye’den bazı şirketlerle görüşmelerinin olduğuna değinen Arıklı, “Bu benim en önemli projem olacak” diye konuştu.

Arıklı, yeni havayolu şirketini devlet olarak herhangi bir sermaye koymadan yapmayı planladıklarını belirterek, “Sermayeyi sağlayacak bir şirketle anlaşacağız” açıklamasında bulundu.

“YENİ ERCAN HAVALİMANI’NIN YAPIM ÇALIŞMALARI FİZİKİ OLARAK BİTTİ”

Yeni Ercan Havalimanı’nın yapım çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Arıklı, havalimanının fiziki olarak bittiğini söylerek, “Teknik cihazlarımızı tamamlamamız ve Meriç’ten havalimanına elektrik cekmemiz gerekiyor” dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı’ndan devletin önemli bir geliri olduğunu vurgulayarak, “Yeni havalimanına geçildiğinde gelirlerimiz daha da artacak” ifadelerini kullandı.