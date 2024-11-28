Erhan Arıklı: Hükümetin yürüyüp yürüyemeyeceği UBP'ye bağlı

Hasan Tosunoğlu'nun DP'den istifa ederek, bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini de değerlendiren Arıklı, Tosunoğlu'nun hükümete desteğini sürdüreceğini belirtti.

Arıklı, “Hükümetin sağlıklı yürüyüp yürümeyeceği UBP'ye bağlı” dedi; Başbakan Ünal Üstel'in tecrübeli olduğunu ve parti içindeki sıkıntıları zaman içerisinde aşılacağını kaydetti.

Kar-İş'in eyleme gideceğinin de hatırlatıldığı Bakan Arıklı, Başkan Fuat Topaloğlu'nun haklı olduğunu; ancak son zamdan bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının 1 TL oynadığını söyledi.