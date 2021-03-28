Erhan Arıklı kime cahil dedi?

Erhan Arıklı Sosyal medya hesabından paylaştı:

BİR TESBİT...

Bir ülkede ya da toplumda gücü ele geçiren cahillerin haddini bilmez, şımarık bir hale gelmesi, saldırganlaşması toplumlar için büyük bir tehlikedir! Sonuçta bu cahil kafa, mağduriyet edebiyatı da yaparak kendinden üstün her şeye saldırır; hak hukuk tanımaz.

Bunu yaparkende hak, hukuk, vefa gibi kutsal değerleri kullanır...

Oysa bunlar için hedefe varmak için her yol mübahtır...