Erhan Arıklı: KKTC'de fuhuş maalesef devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından Alayköy'de bir gece kulübünde genç kadının hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Arıklı paylaşımında, "KKTC'de fuhuş maalesef Devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde yapılıyor. Fuhuş, dünyanın en eski sektörü. Dünyanın her yerinde de olduğu da bir gerçek. Yasaklansa, merdiven altı batakhaneler de yapılmaya devam edileceğini de ayrı bir gerçek." dedi.

Arıklı'nın paylaşımın tamamı şu şekilde:

GECE KULUPLERİ GERÇEĞİ...

Yıllar önce idi. Kırgızistanda görevli iken KKTC ye gelmiştim.Kırgızistan Ankara Büyükelçiliğinden arandım. Alayköyde bir gece kulübünde bir kız, fuhuşa zorlanmış ve darbedilmişti...

Kız bir yolunu bulup, Bişkekte ailesini aramış, aile de konuyu hem yetkililere hem de basına aktarmıştı.

Araştırdığımızda, kızın Bişkekten bir otelde garsonluk için kandırılıp Adaya getirildiğini, havaalanından direk Alayköydeki bir gece kulübüne götürüldüğünü ve burada erkeklere pazarlanmak istendiğini, kızın buna karşı çıkması üzerine de dövüldüğünü ve kulak zarının patlatıldığını öğrenmiştik.

Serdar Denktaş o dönem Bakandı. Konuyu ona aktardım. Sağolsun konuya hemen el attı. Polisi aradı. Polis genç kızı gece kulübünden alarak korumaya aldı. Bir yerde misafir etti. Doktordan darp raporu alındı. Kız kendisini darp eden gece kulübü yetkilisinden ve

pez... nk' ten şilayetçi oldu.

Gece kulübü sahibi ve kızı döven pez...nk için Dava açılacaktı. Ama ortada bir sıkıntı vardı. Kızın ailesi, Kızın derhal geri dönmesini istiyordu. Kızla ve ailesi ile konuştuk. Dava süresince burda kalması gerektiğini ve kendisine her türlü imkanı sağlayacağımızı söyledik. Maalesef Kız derhal geri dönmekte ısrar ediyordu. Bütün ısrarımıza rağmen geri

döndü. O olayda öylece kapandı. Yapanın da yanıma kaldı.

Alayköyde intihar ettiği açıklanan genç Anastasiadis'in haberini duyunca aklıma o olay geldi. Kim bilir Anastasiadis te hangi vaatler ve hangi umutlarla ülkeye getirildi. Hangi saiklerle intihara sürüklendi.

KKTC de fuhuş maalesef Devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde yapılıyor. Fuhuş, dünyanın en eski sektörü. Dünyanın her yerinde de olduğu da bir gerçek. Yasaklansa, merdiven altı batakhaneler de yapılmaya devam edileceğini de ayrı bir gerçek.

Ama Devlet en azından bu sektörde çalışan kadınların haklarını korumalı. Mesela havaalanından girerken onlara ne iş için Adaya geldiğini bilip bilmediği sorgulamalı...

Buraya getirilen kızlara; "Sana şu kadar masraf ettim. Bu masrafı bana ödemek için şu kadar ay bana çalışacak ve bu parayı ödeyeceksin" deniliyor ve bunlara borç senedi imzalatılıyor. Borcu ödeninceye kadar da pasaportlarına el konuluyor. Bundan sonra da kızlar seks kölesi olarak çalıştırılıyor.

Bu konuyu ciddi bir şekilde ele almazsak, intihar ettiği söylenen Anastasia'nın ruhu ahirette bizden hesap sorar...