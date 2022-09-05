Erhan Arıklı: KKTC’deki tüm limanlar özelleştirilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’deki tüm limanların özelleştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gündeme ilişkin konuları Kıbrıs Türk Haber’e değerlendirdi.

Limanların özelleştirilmesi konusunda hangi modelin uygulanacağı üzerinde çalıştıklarını anlatan Arıklı, “Türkiye’den gelecek ekip limanları bir kez daha inceleyip bize bilgi ve alternatifler sunacaklar. Biz de hükümet olarak nasıl bir özelleştirme yapacağımıza karar vereceğiz” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMEDE ÜÇ MODEL GÜNDEMDE”

“Ciro paylaşımı mı, yap işlet devret mi yoksa işletme hakkının devri mi; üç modelden birisine hükümet olarak karar vereceğiz ve özelleştirmenin startını vereceğiz” diyen Arıklı, Gemikonağı Limanı’nın da özelleştirme kapsamına alınarak hizmete sokulmasını hedeflediklerini söyledi.

Arıklı, Gemikonağı’nın hem ticari hem de turizm maksatlı bir liman olacağını ifade ederek, tüm limanların özelleştirilmesi hedefinde olduklarının altını çizdi.

Bakan Arıklı “Artık dünyada genel gidişat budur. Devlet bu işlerden elini eteğini çekiyor, tamamen özele devrediyor” dedi.

Yeni Ercan Havalimanı’nda sona gelindiğini ve en geç 29 Ekim’e tamamlanmış olacağını ifade eden Arıklı, 15 Kasım’da hizmete sokulması hedefinin bu sefer tutturulacağını kaydetti.

Ercan’da kullanılacak cihazların teminine ilişkin sıkıntıların aşıldığını dile getiren Arıklı, elektrik şebekesine yönelik sorunun da devlet lehine çözüldüğünü anlattı.

“ERCAN’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BÜYÜK TECRÜBE KAZANDIK”

Arıklı, özelleştirmelere yönelik kamuoyunda belli kesimlerin karşı çıkışları olduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

“Karşımızdakiler ideolojik ve tamamen çıkar saplantılı değillerse oturup konuşuruz. Ercan’ın özelleştirilmesinde iyi yapılan şeyler de var kötü yapılan şeyler de var. İyi yapılan şeyler çerçevesinde günün sonunda 350-400 milyon Euro’luk tesisin sahibi olacağız. Artı, şu anda iyi bir gelirimiz var. Maliyeye ciddi bir şekilde para geliyor. Özelleştirmeden önce Ercan Havalimanı o zamanın parasıyla 10 milyon TL zarar ediyordu. Şimdi baktığınızda oradan yılda 250-300 milyon TL gelir elde ediliyor.

Süre neden bu kadar uzun oldu, bunu oturup konuşmak lazım. İstanbul Havayolları’nın bir hangarı vardı, onu bir türlü boşaltamadık. Mahkeme devam etti, dört yıl gecikti. Bu da sürenin sonuna eklenmek durumunda kalındı. Çünkü sözleşme oldukça açık. Her türlü sorunda ari olarak teslim edilecekti.

İstanbul Havayolları’nı hallettik ama askeri garnizonu oradan çıkartamadık. Önceki gün yapılan sözleşmeyle yer teslimi yapıldı. Bakan devreye girmeseydi (TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) şirket sözleşme maddelerinde ısrar ederdi ve mahkeme ömür boyu devam ederdi.

Mevcut özelleştirme sözleşmesi iyi niyetle yazılmış bir belgedir. Askeriye ile söz konusu yerin boşaltılması için bir anlaşma yapıldı. Ancak gösterilen yerlerde bazı sorunlar çıktı. Dolayısıyla asker oradan çıkamadı, bir çözüm bulamadık ve zaman da su gibi akıp geçti. Şimdi bir çözüm yolu bulundu, mevcut yerin karşılığında başka bir arazi veriyoruz.

Ercan’dan iyi bir tecrübe edindik. Limanların özelleştirilmesi, telekomünikasyonun özelleştirilmesi gibi önemli yerlerin ve kurumların özelleştirilmesine yönelik olarak bize önemli bir tecrübe oldu.”

“ÜÇÜNCÜ GSM OPERATÖRÜ GELECEK”

Telekomünikasyonun özelleştirilmesine yönelik önemli bir açıklamada bulunan Arıklı, kurumun değerinin artırılması için yeni bir GSM lisansı hakkı verileceğini söyledi.

Telefon Dairesi’ne üçüncü GSM hakkı verilmesiyle sağlanacak değer artışıyla özelleştirmede ciddi bir rahatlama elde edileceğinin altını çizen Arıklı, evden eve fiberoptik ihalesi için gerekli olan 25-30 milyon dolarlık kaynağın da böylelikle karşılanmış olacağını kaydetti.

Arıklı, “Fiber optik hattına kavuşunca ve üçüncü GSM hakkına sahip olunca Telefon Dairesi’nin değeri de oldukça artacaktır” dedi.