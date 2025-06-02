Erhan Arıklı: Limanlar çökmek üzere

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanların mevcut yapısının çökme noktasında olduğunu belirterek, bütçeden kaynak ayrılmadığını ve acilen kamu-özel iş birliğiyle modernizasyon gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu projesinin durumu, limanların sorunları ve özelleştirme süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu’nun 2012 yılında yapımına başlandığını, yolun Gönyeli’den Alayköy’e bağlanabilmesi için yaklaşık 18-20 istimlak işlemi gerektiğini ancak yüksek bedeller nedeniyle çalışmaların durduğunu söyledi.

Türkiye’den sağlanan yaklaşık 200 milyon lira ek kaynakla istimlak bedellerinin ödendiğini ve yol yapımının devam ettiğini aktaran Arıklı, “Kamu yararı söz konusu olduğunda bazı kişilerin kendi menfaatlerini ön plana çıkardığını” da söyledi.

Arıklı, “Yani insanımız maalesef hassas değil. Kamu yararına olan şeylerde dahi kendi menfaatlerini ön plana çıkartıyorlar. Hadi Gönyeli anlarım, Türk malıydı bir kısmı. Ama yani daha yolunu anlaman mümkün değil. Ya bu mal netice itibariyle size tahsisten ya da eşdeğerden ya da işte herhangi bir şekilde sonradan edindiğiniz mal. Bunu altın değerinde satmanın bir anlamı yok devlete kamulaştırma için. Ama insanlar maalesef bu konuda çok fırsatçı davranıyorlar” dedi.

“LİMANLAR ÇÖKMEK ÜZERE”

Limanların özelleştirme kapsamına alınmasına rağmen henüz somut bir adım atılmadığını belirten Arıklı, bu nedenle limanlara bütçeden kaynak ayrılmadığını ve mevcut yapıların çökmek üzere olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Kardeşim ya adam gibi özelleştirelim veya bütçede kaynak ayıralım. Türkiye Denizcilik İdaresi'nin ve Özelleştirme İdaresi'nin verdiği teknik raporu bütün bakanların önüne koydum defalarca. Ya arkadaşlar, Girne Limanı'nın mendireği sert fırtınalı bir havada çökecek. Neyi bekliyoruz?” şeklinde konuştu.

"LİMANLAR ACİLEN ELDEN GEÇİRİLMELİ"

Mağusa Limanı’nın rıhtımlarında ciddi sorunlar bulunduğunu, 100 yıllık liman binalarında çatlaklar oluştuğunu vurgulayan Arıklı, limanların acilen elden geçirilmesi ve yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, devletin limanlara kaynak ayırmakta zorlandığını, bu nedenle kamu-özel iş birliği modeliyle limanların modernize edilmesi gerektiğini belirtti.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecini örnek gösteren Arıklı, limanların da aynı şekilde elden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özelleştirme karşıtlarının tepkilerine sert tepki gösteren Arıklı, limanların mevcut durumunun ada ülkesi için yakışmadığını ve özellikle Mağusa Limanı’ndaki hijyen sorunlarına dikkat çekti.

“Tuvaletlerin ve temizlik imkanlarının yetersizliği nedeniyle çalışanlar kendi aralarında para topluyor” diyen Arıklı, modernizasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Arıklı, “Limanların bir an evvel elden geçirilmesi gerekirken, oraya ayıracak kaynağımız yok. Ne yapmamızı istiyorsunuz?” diyerek, yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekti.

Arıklı, “Bir deniz kapısı bir de hava kapısı var. Limanlar bize yakışıyor mu? O limanları göstermek bize yakışıyor mu?” diye sordu.

Mevcut limanlardaki eksikliklere vurgu yapan Arıklı, “Tuvalet yok. Tuvaletlerde kağıt yok. Mağusa Limanı’nda insanlar fosseptik temizliği için orada çalışanlar kendi aralarında para topluyorlar” ifadelerini kullandı.

Sorunların halının altına itilmemesi gerektiğini belirten Arıklı, “Bir an evvel modernize edilmeli. Halının altına sorun itelemekle olmaz” dedi.

Arıklı, önümüzdeki Haziran ayında hükümet olarak limanların durumu ile ilgili karar alınması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, “Yoksa o zaman hizmet alacaksın veya en kötü ihtimal çıkarsın. Çünkü özelleştirme çok teknik bir iş. O değilse o zaman uzun vadeli kiralayalım” açıklamasında bulundu.