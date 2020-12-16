  • BIST 1.392
  • Altın 465,477
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”

» »
Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 13’üncü maaşların 22’sinde ödenebileceğini ardından normal maaşların ise taksitle veya bir iki gün geç ödenebileceğini ifade etti.
Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı tv programında açıklamalarda bulundu:

13’üncü maaşlar hakkında konuşan  Arıklı, maaşların mutlaka ödeneceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek, “Maaşlar hazırsa, onu 22’sinde ödeyin maaşları 1-2 gün gecikmeyle ödeyebilirsiniz veya taksitle ödeyebilirsiniz” ifadelerini kullanarak mali raporun halkın önüne şeffaf bir şekilde serilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Devlet güçlüdür ve bu durum altından kalkabileceğimiz bir sorundur” diyen Erhan Arıklı, “Gereken para 1 milyar 300 milyonluk bir şeydir… Bir açık var, o açığı nasıl kapatacağımı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”16 Aralık 2020 Çarşamba 19:22
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi Eski Genel Müdürü Taner Derviş'in Maraş açılımını yazdı16 Aralık 2020 Çarşamba 19:13
  • Türkçe’nin AB resmi dili olması için imza kampanyası16 Aralık 2020 Çarşamba 18:15
  • Hükümet Programı Yarın Meclis’te Görüşülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 17:57
  • Çakıcı:'' Güneyde çalışan insanlarımızın mağduriyetini gidermek hükümetin görevi''16 Aralık 2020 Çarşamba 17:56
  • Ersin Tatar: "Belediye sayısı yeniden düzenlenmelidir''16 Aralık 2020 Çarşamba 17:48
  • HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers: Sağlık ve ekonomi denge gözetilerek yürütülmeli16 Aralık 2020 Çarşamba 17:35
  • TÜK'te uyarı eylemi!16 Aralık 2020 Çarşamba 17:34
  • Tüm okula PCR testi16 Aralık 2020 Çarşamba 17:32
  • Özkıraç'tan Arıklı'ya: Aldığın Her Kararı El-Sen'e Soracaksın16 Aralık 2020 Çarşamba 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti