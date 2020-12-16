Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 13’üncü maaşların 22’sinde ödenebileceğini ardından normal maaşların ise taksitle veya bir iki gün geç ödenebileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı tv programında açıklamalarda bulundu:

13’üncü maaşlar hakkında konuşan Arıklı, maaşların mutlaka ödeneceğini ve bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade ederek, “Maaşlar hazırsa, onu 22’sinde ödeyin maaşları 1-2 gün gecikmeyle ödeyebilirsiniz veya taksitle ödeyebilirsiniz” ifadelerini kullanarak mali raporun halkın önüne şeffaf bir şekilde serilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Devlet güçlüdür ve bu durum altından kalkabileceğimiz bir sorundur” diyen Erhan Arıklı, “Gereken para 1 milyar 300 milyonluk bir şeydir… Bir açık var, o açığı nasıl kapatacağımı konuşacağız” ifadelerini kullandı.