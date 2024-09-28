Erhan Arıklı: Meyve-sebze ithalatını serbest bırakacağız…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sebze meyve ithalatını serbest bırakacaklarını açıkladı.

Bakan Erhan Arıklı, “meyveyi sebzeyi dahil olmak kaydıyla ithalatını serbest bırakacağız ve piyasada rekabeti sağlayacağız.” dedi.

Arıklı, “filanca falanca kesimi kaybederiz düşüncemiz de yok” ifadesini kullandı.

Telefonla katıldığı bir tv programında Erhan Arıklı, konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

“ithalatı serbest bırakmak… Yani meyveyi sebzeyi dahil olmak kaydıyla et ithali bunların ithalatını serbest bırakacağız ve piyasada rekabeti sağlayacağız. Bunu yapmadığımız taktirde aman filanı ürkütürüz filan kesimin oyunu kaybederiz diye düşünürsek ve bu kaygısıyla hareket edersek; piyasa bu şekilde Güney’e kaptırırız ve ekonomik kriz her geçen gün daha da artar.”