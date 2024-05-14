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Erhan Arıklı, Pandemi Hastanesi'ndeki sıkıntıların giderilmesi adına hükümete "öneri" sunacak

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Bakan Arıklı, Elektrik Mühendisleri Odası ile pandemi hastanesi sorunlarını çözmek için iş birliği yapacaklarını söyledi. Konuyu hükümet ortaklarına ileteceğini belirtti.
Erhan Arıklı, Pandemi Hastanesi'ndeki sıkıntıların giderilmesi adına hükümete "öneri" sunacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan ve Oda Saymanı Buğra Gazioğlu’nu kabul ederek Oda’nın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı ve önerileri dinledi.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın geçtiğimiz Nisan ayında yapılan genel kurulu sonrasında göreve gelen Mehmet Toycan ve ekibini tebrik ederek başarılar dileyen Arıklı, sivil toplum ve meslek örgütlerinin ülkelerin gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapı eksikliklerinin giderilmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük payı olduğunu, Türkiye tarafından uygulanan projelerde sıkıntı yaşanmaması için ilgili meslek odalarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Arıklı, “100 günde tamamlanan Pandemi Hastanesi ile ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve benzer sıkıntıların tekrarlanmaması adına Elektrik Mühendisleri Odası ve diğer ilgili odalarla iş birliği yapılabilir. Bu konuyu hükümet ortaklarımın dikkatine getireceğim” dedi.

 

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