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Erhan Arıklı: "Partinin kötü durumundan tüzüğe göre sorumlu Talip Hoca... Kendisi Genel Sekreter!”

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Arıklı, “Atalay YDP’nin elindeki bakanlıkta hangi icraatı beğenmedi ya da istedi de yapmadım kendisi geldiğinde ne yapacak? Bir projesi var mı yoksa koltuk kavgası mı?
Erhan Arıklı: "Partinin kötü durumundan tüzüğe göre sorumlu Talip Hoca... Kendisi Genel Sekreter!”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultayda aday olduğunu açıklayan Talip Atalay’ın partiden şikâyetçi olduğunu ama genel sekreter olarak kendisinin bundan sorumlu olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, “Talip Atalay YDP’nin elindeki bakanlıkta hangi icraatı beğenmedi ya da istedi de yapmadım kendisi geldiğinde ne yapacak? Bir projesi var mı yoksa koltuk kavgası mı? Partide yaptığı iş, ev gezmek başka şey değil. Kitle toplantısı düzenlemekten kaçınıyor” diye sordu.

Katıldığı TV programında konuşan Erhan Arıklı şöyle dedi;

“Talip Hocam mesela bakanlıkta hangi icraatımı beğenmiyor? Ercan ile ilgili Lefke yolu ile Alsancak yolu ile ilgili 4.5G ihalesinde sıkıntı mı var?

YDP’nin elindeki bakanlıkta hangi icraatı beğenmedi ya da istedi de yapmadım kendisi geldiğinde ne yapacak? Bir projesi var mı yoksa koltuk kavgası mı? Geldiğinde hangi proje ile geleceksin. Bu bakanlıkla ilgili beş dakika zihin jimnastiği yaptın? Parti kötü yönetiminden şikayet ediyor.. Sorumlusu ben değilim. Genel Sekreter. Teşkilatlardan sorumlu kendisi… Tüzükte yazıyor Ben bakanlıkta gece yarılarına kadar çalışıyorum… Parti hocanın kontrolünde…40 örgütle aldığı Mağusa Mesaerya’yı 3’e düşürdü. Benin demem lazım sen beceremiyorsun… 2 senede 2 üye getirmiş… Partiye yabancı, tüzüğünü dahi okuduğunu sanmam."

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