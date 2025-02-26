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Erhan Arıklı: Şans oyunları, Kripto ve Forex yasaları yakında Meclis'te

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şans Oyunları Yasası'nın öncelikli olarak Meclis'ten geçeceğini belirterek bunu Kripto ve Forex yasalarının da takip edeceğini söyledi.
Erhan Arıklı: Şans oyunları, Kripto ve Forex yasaları yakında Meclis'te

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T'de yayımlanan ve Nazar Erişkin'in hazırlayıp sunduğu Güne Dair isimli programa konuk oldu.

Şans Oyunları Yasası, Kripto ve Forex yasalarını protokole kendilerinin koyduğunu söyleyen Bakan Arıklı, hükümet içinde yaşanan sıkıntılardan birisinin de bu yasalar olduğunu anlattı.

Yasaların hazır olduğunu belirten Arıklı, “Şimdi geçecek inşallah” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in ilgili komiteye talimatı verdiğini dile getiren Erhan Arıklı, öncelikle Şans Oyunları Yasası’nın geçeceğini ardından Kripto ve Forex Yasası’nın da geleceğini söyledi.

Bürokrasinin birçok şeyi geciktirdiğini anımsatan Bakan Arıklı, “Mesela çipli ehliyet konusunu aylardır söylüyorum, ama aylardır bir türlü ilerleme sağlanamıyor” şeklinde konuştu.

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