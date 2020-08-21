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Erhan Arıklı, seçilmesi halinde Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelli bir çözümü görüşmeyeceğini söyledi

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Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçilmesi halinde Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelli bir çözümü görüşmeyeceğini söyledi.
Erhan Arıklı, seçilmesi halinde Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelli bir çözümü görüşmeyeceğini söyledi

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçilmesi halinde Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelli bir çözümü görüşmeyeceğini söyledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı, YDP Lefkoşa İlçe Seçim Komitesi ile yaptığı toplantıdaki konuşmasında “Benim dışımdaki bütün adaylar ya federasyondan başka bir şey konuşmayacağız diyorlar veya federasyonun masadaki alternatiflerden birisi olduğunu söylüyorlar. Bir tek ben, yeminime sadık kalacağımı ve asla federasyon görüşmeyeceğimi söylüyorum. Ben KKTC’yi tanıtacağım. Ben KKTC’ye uygulanan ambargoları kaldıracağım ve ben 46 yıldır görüşülen ama bitmeyen bu federasyon masalını bitireceğim” dedi.

Ekonomik sorunlara da değinen Arıklı; “Aylardan beridir bir pandemi hastanesi kurulamadı. Şimdi Özok’un yurtlarının pandemi merkezi haline getirileceğini söylüyorlar. İyi de niye şeffaf değilsiniz. Burayı bedavaya mı alıyorsunuz?” diye sorudu.

BÜYÜKYILMAZ

Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz  toplantıda yaptığı konuşmada, “7 Ocak seçimlerinde oylarımızın büyük bir kısmı iptal edildi. O iptaller en az 2 Milletvekilimizi elimizden aldı. O seçimlere hazır değildik. Şimdi hazırlıklı olacağız. Bütün sandıkları tek tek kontrol altına alacağız ve tek bir oyumuzu bile çalmalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ZAROĞLU

Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada “7 bin 500 üyeyle ülkenin ikinci büyük partisiyiz.  Her üyemiz 5 kişiyi ikna etse, inanın Cumhurbaşkanlığını da alırız, ilk seçimlerde Hükümeti de kurarız. Yeter ki buna inanalım ve şaşmadan, bıkmadan hedefe yürüyelim” dedi.

Açıklamada, Lefkoşa İlçe seçim komitesinin dün geceki toplantısında  Lefkoşa bölgesinde yapılacak propaganda çalışmalarına son şeklinin verildiği, Lefkoşa merkez ve mahallelerinin sorumluluğunun Genel Sekreter Yardımcısı Emre Dalgıç’a, Lefkoşa köylerindeki çalışmaların sorumluluğunun Ayhan Arıklı’ya  verildiği ifade edildi.

İskelede bu akşam yapılacak Seçim Komite çalışması ile birlikte YDP’nin tüm hazırlıklarını bitirmiş olacağı kaydedilen açıklamada, YDP’nin ilk kitle toplantılarını yarın Alayköy ve Yılmazköy’de yapacağı, 23 Ağustos Pazar günü ise Esentepe ve Bahçeli’de kitle toplantısı yapacağı ifade edildi.

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