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Erhan Arıklı, ses tellerindeki sorunla ilgili küçük bir operasyon geçirdi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul’da Memorial Hastanesi’de ses tellerindeki sorunla ilgili küçük bir operasyon geçirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan Arıklı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hemen faaliyetlere başlayacaklarını belirtti.
Erhan Arıklı, ses tellerindeki sorunla ilgili küçük bir operasyon geçirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ses tellerindeki sorunla ilgili küçük bir operasyon geçirdi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Arıklı, söz konusu operasyonu İstanbul’da Memorial Hastanesi’de geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Akşam saatlerine doğru hastaneden taburcu olacağını ifade eden Arıklı, “Hemen faaliyetlere başlayacağız” dedi.

 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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