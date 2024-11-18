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Erhan Arıklı: "Şükür Normale Dönüyoruz"

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Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili yaşanan kriz, nihayet çözüme kavuştu. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erhan Arıklı: "Şükür Normale Dönüyoruz"

Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili yaşanan kriz, nihayet çözüme kavuştu. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, krizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine dahi yansıdığına dikkat çekerek, Ana Muhalefet ve diğer sol partilerin tavırlarını ele aldı. Arıklı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Meclis Başkanlığı konusu tam bir krize dönüşmüş, bu durum 15 Kasım törenlerini bile etkilemişti. Meclis Başkanı'nın düzenlediği resepsiyon Ana Muhalefet tarafından protesto edilmiş, diğer sol partiler ise CTP liderini Ziya Öztürkler’in yanında durduğu için eleştirmişti."

Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu nedeniyle zorluklar yaşadığı bir dönemde dahi, kriz çözmek için çaba harcadığını belirten Arıklı, şu detayları paylaştı:

"Sayın Başbakan, ameliyat masasından yeni kalktığı halde hafta sonu krizi aşmak için ciddi temaslarda bulundu. Neticede, sevgili Ziya Öztürkler’in istifa edip seçimlerin yenilenmesi konusunda uzlaşıldı. Bugün sabah saatlerinde Öztürkler istifasını sundu ve ardından yeniden aday gösterildi."

Arıklı, Meclis Başkanlığı seçimlerinde Öztürkler’in 27 oy alarak seçildiğini vurgularken, "Mahallenin namusu kurtuldu" ifadesiyle hükümet bloğunun birlikteliğinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, farklı bir aday çıkarılması durumunda Ana Muhalefet'in desteğinin gerekebileceğine işaret ederek, bunun hükümet açısından "tam bir fiyasko" olacağını ifade etti.

Son olarak Arıklı, yaşananların ardından normalleşme çağrısında bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdi artık normale dönme zamanı."

Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan süreç, siyaset arenasında yankı uyandırırken, gelinen noktanın hükümet cephesinde bir rahatlama yarattığı görülüyor.

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