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Erhan Arıklı: Trafik cezaları daha caydırıcı hale gelecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı trafik cezaları konusunda değişikliğe gidileceğini, alkol tüketimi 150 promilin üzerinde tespit edilen şoförlerin araçlarına el konacağını ve mahkemelerin ehliyetlere uzun süreli el koyma yetkisi verileceğini söyledi
Erhan Arıklı: Trafik cezaları daha caydırıcı hale gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu yıl Şubat ayında Girne-Tatlısu yolunda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır’ı kabul ederek bir süre görüştü.

Bayıdırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya, çocuğunu trafik kazasında kaybetmiş tüm anneleri temsilen görüşme talebinde bulunduğunu belirten Gönül Sağır, ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi için bir takım önerilerde bulundu.

Gönül Sağır, trafik eğitiminin ilkokul çağından başlamasını gerektiğini belirterek müfredatta yer alması için Bakan Arıklı’dan destek talep etti.

Kazaların meydana geliş nedenini daha iyi tespit etmek ve kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu ayırt etmek için araç içi kameraların zorunlu hale getiilmesini talep eden Sağır, son olarak trafik kural ihlalleri ve en önemlisi alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara daha da ağırlaştırılmış ve caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gönül Sağır, karayollarının durumunun herkes tarafından bilindiğini, istenilen düzeyde olmadığını ancak bunun uzun bir planlama ve büyük bütçe gerektirdiğini belirterek, “Trafik eğitimi, cezaların artırımı ve araç için kameraların zorunlu hale getirilmesi çok daha az bir çaba ve maliyetle mümkündür” dedi.

ARIKLI: DAHA ĞIR CEZALAR GELECEK, KAMERA SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Bakan Arıklı ise trafik eğitimi konusunda çalışmaların başladığını ve pilot uygulamaların ardından ülke geneline yayaılacağını belirtti. Ölümlü kazaya neden olmanın hapis cezası üst sınırının 14 yıla çıkarıldığını hatırlatan Arıklı, bunun da Gönül Sağır gibi insanların sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, trafik cezaları konusunda da değişikliğe gidileceğini, alkol tüketimi 150 promilin üzerinde tespit edilen şoförlerin araçlarına el konacağını ve mahkemelerin ehliyetlere uzun süreli el koyma yetkisi verileceğini aktardı. Mevzuatta yapılacak değişiklikle birlikte şoför okullarının da denetleneceğini ve cezaların ağırlaştırılacağını kaydetti.

Arıklı, mevcut hız tespit kamera sisteminin ceydırıcı olmadığını, kamerayı geçenin süratlendiğini belirterek yeni kurulacak kamera sistemi sayesinde hız ihlallerinin yanı sıra şerit ihlallerinin de tespit edileceğini, söz konusu kameraların hareketli görüntü kaydı da yapabileceğini ifade etti.

Arıklı, son olarak tüm karayollarının ışıklanıdırlaması yerine kavşakların ışıklanııdırılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, fosforlu yol çizgileri sayesinde sürücülerin geceleri daha güvenli  seyahat imkanı bulacağını sözlerine ekledi.

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