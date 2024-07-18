Erhan Arıklı: Türkiye'nin Kıbrıs'ta hava ve deniz üssü kurma zamanı gelmiştir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

Kıbrısta yarım asırı aşan Toplumlararası Görüşmeler, 2017 Temmuz ayında Rumların Crans Montana'da masayı devirmesi ile son bulmuş ve Türk tarafı iki Devlet esasına dayanan yeni bir tez geliştirmek zorunda kalmıştır.Güney Kıbrıs, bir taraftan müzakerelerin yeniden Crans Montana'da kalınan yerden başlanılması isterken diğer taraftan hem silahlanmaya hem de birçok devletle Savunma İşbirliği anlaşması yapıp bazılarına da topraklarında hava, kara ve deniz üssü vermektedir.

Güney Kıbrıs'ın en son yaptığı hamle ise Larnaka kıyılarında Mari Bölgesinde bir deniz üssü kurma hamlesidir.Yunanistan'la birlikte inşa edilecek bu deniz üssün için ABD ve AB ile de antant kalındığı açıklanmış ve Bı iddia yalanlanmamıştır.Bu noktadan sonra artık KKTC de Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurma vakti gelmiştir.20 Temmuz şanlı zaferimizin yıldönümünde bu konunun ele alınması ve sonuçlanması en büyük temennimizdir.