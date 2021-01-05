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Erhan Arıklı: "UBP'li muhalif vekiller bizim oylarımıza sahip çıkacaktı. Sözünü tutmayan biz olacaktık.''

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Erhan Arıklı: "UBP'li muhalif vekiller bizim oylarımıza sahip çıkacaktı. Sözünü tutmayan biz olacaktık.''
Erhan Arıklı: "UBP'li muhalif vekiller bizim oylarımıza sahip çıkacaktı. Sözünü tutmayan biz olacaktık.''

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TV2020'de Reşat Akar'ın sunduğu programa telefonla bağlanarak, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçiminde aday olarak gösterilen UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın salt çoğunluğu elde edememesi hakkında konuştu; YDP ve DP’nin birlikte hareket ederek, UBP içindeki sıkıntıları ortaya çıkardığını, aslında UBP’ye bir iyilik yaptıklarını söyledi.

UBP’YE SAMİMİYET TESTİ...

Dünkü oylamada bilerek geçersiz ve çekimser oy kullandıklarını anımsatan Arıklı, dün UBP’lilerin mecliste tavırlarını fark ettiğini ve Resmiye Canaltay’a oy vermeyeceklerini anladığını söyledi. YDP ve DP’nin konuyla ilgili bir değerlendirme yaptığını, protokol gereği Resmiye Canaltay’a oy vermeleri gerektiğini belirten Arıklı, “Ancak UBP’li muhalif vekiller bizim kullandığımız oylara sahip çıkacaktı ve zor durumda kalacaktı” diyerek, UBP’nin içinde kaç vekilin samimi olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

İsabetli bir karar aldıklarını kaydeden Arıklı, “UBP’li vekiller bizim oylarımıza sahip çıkıp, ortaklarımız bize oy vermedi, sözlerini tutmadı diyeceklerdi. Bunu engelledik. 26 ret oyu çıkacağını düşünmemiştik” dedi.

"İKİNCİ TURDA RESMİYE CANALTAY'A OY VERECEKTİK"

Meclis Başkanlığı seçiminin Perşembe gününe erteleneceğini de düşünmediğini ifade eden Arıklı, “Eğer ertelenmeseydi o gün ikinci turda Resmiye Canaltay’a oy verecektik” ifadelerini kullandı.

UBP içinde sıkıntılar olduğunu bildiren Arıklı, “UBP’liler bunu aşacaktır. UBP köklü bir partidir. Hangi vekillerin muhalif olduğunu çözmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Meclis Başkanlığı seçimi için bir sıkıntı olacağını sanmadığını söyleyen Arıklı, “Eğer olursa hükümetin devamı sorgulanır. Biz UBP’nin içindeki kırılmalardan bahsediyorduk. UBP içindeki yaraları bir an önce sarmalı. Yaptığımız operasyonla UBP’yi çıplak gerçekle bıraktık. Umarım gerekeni yapmışlardır” dedi.

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