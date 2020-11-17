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Erhan Arıklı: "UBP'ye 'azınlık' hükümeti önerdik, değerlendiriyorlar"

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP-YDP-DP koalisyonunun kurulamamasının sebebinin ‘bakanlık’ krizi olmadığını, esas sorunun DP’deki iki fire olduğunu dile getirdi.
Erhan Arıklı: "UBP'ye 'azınlık' hükümeti önerdik, değerlendiriyorlar"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir TV programında, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Koral Çağman ve DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın, UBP-YDP-DP koalisyonuna destek vermemeleri nedeniyle hükümetin kurulamadığını dile getirdi. Esas sorunun DP’deki iki fire olduğunu kaydeden Arıklı, daireler veya bakanlık konusunun kriz sebebi olmadığını söyledi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in dün HP yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Arıklı, “Aldığımız bilgiye göre HP, koalisyona girmek için CTP şartını ortaya koyuyor. CTP ise katılmak istemiyor. Netice itibariyle HP ile koalisyonun olmayacağı anlaşıldı” dedi.

HP ile uzlaşı olmayacağının anlaşılmasının ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Arıklı, “Kendilerine azınlık hükümeti önerdik” dedi. UBP’nin ‘azınlık hükümet’ konusunu değerlendirdiğini düşündüğünü söyleyen Arıklı, “Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini kabul etmek durumunda. Hükümet boşluğunu ortadan kaldırmamak toplum vicdanını ciddi şekilde yaralıyor” diye konuştu.

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