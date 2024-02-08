Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığını devretmeye hazır!

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) kurultay öncesi sorunlar artarak devam ediyor.
Parti İlçe Başkanları, bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Altı parti ilçe başkanı gerçekleşen toplantıda “dönüşümlü başkanlık” sistemini öneriye sundu.
ARIKLI “EŞ BAŞKANLIK” TEKLİFİNE SARILDI
İlçe başkanlarının Talip Atalay isminde birleşmesi sonrasında sıkıntı yaşayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, devamında “eş başkanlık” teklifine sarıldı.
İLÇE BAŞKANLARI “TALİP ATALAY” DİYOR
İlçe başkanları, “seçime kadar Erhan Arıklı, seçime Talip Atalay başkanlığında girilsin” önerisinde bulundu. Öneriye “en az bir buçuk yıl başkan kalmak” koşulu ile Erhan Arıklı “evet” dedi.
ATALAY TEKLİFE SICAK BAKMADI
YDP Genel Başkan adayı Talip Atalay, ilçe başkanlarının önerisi ile aday olduğu kurultay öncesinde teklife sıcak bakmazken, Erhan Arıklı, “bu teklife evet diyelim, kurultay şölene dönsün” çağrısı yaptı.
Erhan Arıklı’nın seçime kadar başkanlığa “evet” demesi, devamında başkanlığı devretmeye hazır olduğu gözler önüne serildi.
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