  • BIST 8976.75
  • Altın 1990.664
  • Dolar 30.604
  • Euro 32.9765
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığını devretmeye hazır!

» »
Yeniden Doğuş Partisi'nde (YDP) kurultay öncesi sorunlar artarak devam ediyor
Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığını devretmeye hazır!

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) kurultay öncesi sorunlar artarak devam ediyor.

Parti İlçe Başkanları, bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Altı parti ilçe başkanı gerçekleşen toplantıda “dönüşümlü başkanlık” sistemini öneriye sundu.

ARIKLI “EŞ BAŞKANLIK” TEKLİFİNE SARILDI
İlçe başkanlarının Talip Atalay isminde birleşmesi sonrasında sıkıntı yaşayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, devamında “eş başkanlık” teklifine sarıldı.

İLÇE BAŞKANLARI “TALİP ATALAY” DİYOR
İlçe başkanları, “seçime kadar Erhan Arıklı, seçime Talip Atalay başkanlığında girilsin” önerisinde bulundu. Öneriye “en az bir buçuk yıl başkan kalmak” koşulu ile Erhan Arıklı “evet” dedi.

ATALAY TEKLİFE SICAK BAKMADI
YDP Genel Başkan adayı Talip Atalay, ilçe başkanlarının önerisi ile aday olduğu kurultay öncesinde teklife sıcak bakmazken, Erhan Arıklı, “bu teklife evet diyelim, kurultay şölene dönsün” çağrısı yaptı.

Erhan Arıklı’nın seçime kadar başkanlığa “evet” demesi, devamında başkanlığı devretmeye hazır olduğu gözler önüne serildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: UEFA, FIFA ve dünya utansın08 Şubat 2024 Perşembe 15:26
  • M.Ö. 600 yıllarına ait “tanrıça”08 Şubat 2024 Perşembe 15:13
  • Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığını devretmeye hazır!08 Şubat 2024 Perşembe 15:09
  • Bakan Ertuğruloğlu, Fidan ile görüştü08 Şubat 2024 Perşembe 15:04
  • Beyköy’de yarın top ve havan atışlı tatbikat yapılacak08 Şubat 2024 Perşembe 15:03
  • Oğuz: “Amaç kırsaldaki  gençlerin kök salması, evlerine ve köylerine sahip çıkması”08 Şubat 2024 Perşembe 14:47
  • KTÖS: Eğitim Bakanlığı ve Hükümet Okul Güvenliği Konusunda Sınıfta Kaldı08 Şubat 2024 Perşembe 13:09
  • Rahvancıoğlu: İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar devlet eliyle zarara uğratılıyor08 Şubat 2024 Perşembe 11:24
  • Rum Dışişleri Bakanı Kombos: Holguin işini yapması için rahat bırakılmalı08 Şubat 2024 Perşembe 11:14
  • Hasipoğlu: Rum zihniyetinin tek gayesi Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılmasını engellemek08 Şubat 2024 Perşembe 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti