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Erhan Arıklı: YDP PM, 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşecek

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Erhan Arıklı: YDP PM, 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşecek
Erhan Arıklı: YDP PM, 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Parti Meclisi’nin 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşeceğini açıkladı.

BRT’ye konuşan Bakan Arıklı, kendisinin hükümette kalmaya kararlı olduğunu, ancak YDP PM’den çıkacak karara da saygılı olduğunu dile getirdi.

NE OLDU?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 4 Ocak 2025’te Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı.  

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, YDP MYK bugün Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz başkanlığında toplandı.

YDP MYK toplantıda şu kararı aldı:

“12 Mayıs 2022 tarihinde kurmuş olduğumuz 28. Ünal Üstel Hükumeti oldukça güzel icraatlar yapmasına rağmen henüz yapmamız gereken ama yapamadığımız icraatlar vardır. UBP geçmiş Koalisyon Hükumetlerinde olduğu gibi bu dönemde de ortaklarının hassasiyetine özen göstermemiştir. Hükumet ortağımız DP’nin durumu bellidir. Şayet Hükumeti kurarken halka verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek bizim de düşeceğimiz durum budur.

Bu konu ile ilgili Parti Meclisinin toplanması yönünde almış olduğumuz karar henüz Sayın Genel Başkan tarafından yerine getirilmemiştir. MYK olarak 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Parti Meclisimizi toplantıya çağırıyoruz.”

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