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Erhan Arıklı: “Yeni olgu ve itiraflar doğrultusunda Adalı dosyası açılmalı”

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, hem Adalı cinayeti konusunda yeni seyri hem de hakkındaki iddiaları yanıtladı.
Erhan Arıklı: “Yeni olgu ve itiraflar doğrultusunda Adalı dosyası açılmalı”

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, hem Adalı cinayeti konusunda yeni seyri hem de hakkındaki iddiaları yanıtladı.

“Suç örgütü liderinin İfşaatlar çok önemli… Elbette ki Adalı cinayetinde tekrar araştırma. Ortada yeni bir olgu ve itiraf doğrultturuşunda dosyanın yeniden açılması hukuki bir durumdur yapılması gerekiyor… Birilerini de cinayete bulaştırma niyetinde olan insanlar var. Ben de bunların içindeyim.

Cinayetten 6 yıl önce Adalı’ya yazdığım nazik bir mektubu adeta cımbızlayarak, tehdit etti gibi gündemi adeta zorlama ile karıştırmasını anlamak mümkün değil”

Arıklı, Adalı'ya yazdığı mektubu okudu ve bu söylem içinde olanları kınadı. 

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