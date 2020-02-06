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Erhan Arıklı:'Cumhurbaşkanı adayı olurken Kimseden icazet almadım'

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, BRT'de yayınlanan Basın Odası programında önemli açıklamalarda bulundu.
Erhan Arıklı:'Cumhurbaşkanı adayı olurken Kimseden icazet almadım'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, BRT'de yayınlanan Basın Odası programında önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı'nın açıklamaları şöyle;

Ne parti kurarken, ne aday olurken Türkiye’den kimse ile görüşmedim. Benim ilişkilerim diğer tüm adaylara göre, Türkiye ile daha zayıf. Bu nedenle de en rahat aday benim. Sayın Ersin Tatar, İstanbula gitmiş, vize alarak gelmiştir. Kudret Özersay, son ana kadar Türkiye’nin işareti ile çatı aday olmayı arzulamıştır. Dediğim gibi ben, ne parti kurarken, ne seçime girerken be de Cumhurbaşkanı adayı olurken Türkiye’den izin almadım. Bu nedenle çok rahatım.

KKTC’de her parti bir yerlerden yardım alıyor. Yardım alan, müdahaleye de açık oluyor. Seçim otobüsü, kampanya yardımı. Köylere kasabalara adam salanlar... Türkiye sonra iktidara getirdiğinden birşey talep ediyor.

Bunu her fırsatta anlatıyorum. Türkiye’den gelen siyasi partilerle görüşmüyorum? Neden? Bu imajı reddediyorım. Umarım bunu Türkiye’yi yönetenler de anlar. Parti kurultayına bile müdahale ediyor Türkiye’yi yönetenler. Bu son derece yanlış. Oysa, her siyasi parti, Türkiye ile ortak hareket edebilmeli.

 
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