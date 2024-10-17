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Erhan Arıklı’dan CMIRS’e : Dandik kuruluş tepkisi

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Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CMIRS anket şirketi hakkında, “Dandik kuruluş” ifadelerini kullandı.
Erhan Arıklı’dan CMIRS’e : Dandik kuruluş tepkisi

Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CMIRS anket şirketi hakkında, “Dandik kuruluş” ifadelerini kullandı.
İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

VE KARŞINIZDA CMIRS..

Vaoovvv... Bu tam bir mucize. Kurulduğumuz günden beri bizi hep %1 gösteren CMIRS, ilk defa bizi %2 nin üstünde göstermiş. Şaşırmak şöyle dursun, resmen gözlerim doldu...

Hep anlatıyorum. Kurulduğumuz 2016 dan beri YDP' yi sürekli %1 gösteren CMIRS, 2018 seçimlerinde %7 oy almamıza rağmen ertesi ay bizi yine %1 olarak göstermişti.

Normal bir AB ülkesinde bu kadar sapma/yanılma yapan anket firmasının kapısına kilit vurulur veya kimse böylesi dandik bir kuruluşu ciddiye almazdı. Ama burası KKTC olduğu için bu kuruluşun anket sonuçları her 3 ayda bir gazetelerin ana malzemesi oluyordu.

Neyse. Ben de o zaman CMIRS Direktörü Mine Yücel'i aramış ve "Yahu Mine hanım, daha yeni yemin ettik. 2 ay önce %7 oy almış bir partiyi nasıl hala daha %1 gösterirsiniz?" diye sormuştum.

Mine hanım özür dileyecek yerde, gayet pişkince; "Bizim anket yaptığımız kişiler size oy vermiyorlarsa ben ne yapabilirim?" diye cevap vermişti. Ben de;"Bravo. Çok bilimsel bir açıklama yaptınız. Tebrik ederim" demiştim.

O gün bugündür CMIRS in anketleri benim için "Yok" hükmündedir. Bildiğim kadarı ile CMIRS AB tarafından desteklenen bir kuruluştur. Amacı 3 ayda bir halkı yönlendirecek propaganda yapmaktır.

Mesela dün yayınladığı sözde anket sonucunda, halkın %59'unun çözüm istediğini söylerken, bu halkın nasıl bir çözüm istediğini söylemiyor.

Ve yine mesela, halkın %54.45 inin muhtemel bir referandumda "Evet" diyeceğini söylerken neyin referanduma sunulması halinde "Evet" diyeceğini de söylemiyor.

Bunun adı resmen manipülasyondur.

Ben CMIRS in anketlerine bakınca, ordan "AB bize ne mesaj veriyor?" onu anlamaya çalışıyorum.

Size de bu CMIRS i ve onun yaptığı anketleri böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim...

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