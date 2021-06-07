Erhan Arıklı'dan Kiraz savunması! "Yahu ne adamlarsınız!"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yaptığı Kiraz açıklamasından sonra sosyal medyada gelen yorumlara hep aynı cevabı verdiği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Arıklı'nın birçok yoruma verdiği aynı açıklama;

Yahu ne adamlarsınız. Günlerdir sosyal medyada "Kiraz fiyatları niye yüksek, Ekonomi Bakanı niye açıklama yapmıyor?" diye yorumlar yapılıyor. Ben de kendi hesabımdan bunun nedenini açıklıyorum. Şimdi de güya espri yapıyorsunuz. Şaka gibisiniz vallaha...