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Erhan Arıklı'dan Mağusa'daki Ravelin Burcu Üzerine Dikilen Bayraklar Hakkında Açıklama: Hiç Bir Güç...

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"O BAYRAKLARA DOKUNAN EL KIRILIR..."
Erhan Arıklı'dan Mağusa'daki Ravelin Burcu Üzerine Dikilen Bayraklar Hakkında Açıklama: Hiç Bir Güç...

Arıklı'nın o açıklaması:

O BAYRAKLARA DOKUNAN EL KIRILIR...

Günlerdir Mağusa Kapısı üzerinde dalgalanan bayraklarımızın kaldırılması yönünde bilmem hangi dairenin almış olduğu kararın, Bakanlar Kurulundan da onaylandığına dair bir takım dedikodular yayınlanıyor...

O dairenin aldığı karar asla uygulanamaz. Hele hele öyle bir karar Bakanlar Kurulumuza da gelmez. Gelse de çöpe atılır. Çünkü Bakanlar Kurulundaki tüm arkadaşlarımın bayrak hassasiyeti en az benim kadar yüksektir...

Netice de o bayrak mademki oraya asılmıştır. Hiç bir güç o bayrağı oradan indirmeye yetmez.

Bu kadar sıkıntı varken, dalgalanan bayraklarımız kimi rahatsız eder ki? Efendim, bayrak direkleri tarihi surlara zarar veriyormuş, rüzgar sert esince dalgalanan o bayrakların yarattığı titreşim surlara zarar verirmiş...

Hadi ordan sende. Dünyanın bütün şehir kalelerinde bayraklar dalgalanır. Bizim Mağusa surlarında o bayrağın dalgalanması için kaç can verildi, ne kadar kan döküldü, haberiniz var mı?

Sizin derdiniz surlar değil, dalgalan al bayraklar...

Derdiniz surlar olsa şöyle bir surları dolaşır, dokuya yıllardan beri yapılan müdahaleleri tesbit eder, raporlardınız.

Neyse, başka sıkıntı lütfen...

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