Erhan Arıklı'dan Naimoğulları'na 1 milyon TL'lik dava!

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları'na 1 Milyon liralık dava açtığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Arıklı, Naimoğulları hakkında polise şikayette bulunduğunu ve iddiaların ispat edilmemesi durumunda kendisinin de sert ifadeler kullanma hakkına sahip olacağını belirtti.

Arıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Naimoğullarının hakkımda ortaya attığı iğrenç ve aşağılık iftiralar hakkında polise şikayette bulundum. Şimdi sıra Naimoğullarında. Naimoğulları bu iddiaları ispat etmezse benim de onun hakkında en ağır ifadeleri kullanma hakkım olacak. Ayrıca avukatlarım Naimoğulları hakkında 1 milyon liralık zem ve kadih davası açıyor. Kazanacağım tazminatı 300-400 liralık ucuz eti bekleyen gariban vatandaşlara dağıtacağımı söylemiştim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."