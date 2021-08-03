Erhan Arıklı’dan Salahi Şahiner’e: “Elinden geleni ardına koyarsan adam değilsin.”

Elinden geleni ardına koyarsan adam değilsin. Bütün rantiyecileri gömmezsem de ben adam değilim.

Ne zamanki çıkar geçmişteki yolsuzluklarla veya Sayıştay raporları ile ilgili iki laf edersin seni o zaman ciddiye alırım.

Ayrıca itibarımın zekatını versem, senin bile itibarın olur...

Salahi Şahiner'in açıklaması;

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı belli ki şahsımı hedef göstererek ama açık adres verecek cesareti de kendinde bulmayarak bir takım ithamlarda bulunuyor.

Öncelikle kendisine bir bakan ve milletvekili olduğunu, ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtmek isterim. Saygıdan ve seviyeden yoksun bir üslup bulunduğu makama yakışmıyor.

Kendisine tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum: Sözünüzün değeri itibarınız kadardır Sayın Arıklı ve itibarınız göreve geldiğiniz 9 aydan beri ucuzlatacağım dediğiniz elektrik ile akaryakıt, yolsuzlukları ortaya çıkaracağım ve sonlandıracağım deyip bir türlü tamamlayamadığınız KIBTEK ihaleleri ya da düşüreceğim dediğiniz kiraz fiyatları kadardır. O makama gelmiş olduğunuz günden beri dili ve eylemleri kirli bir siyasetçi olarak bal yapmayan arı gibi sadece konuşuyor; konuştukça batıyorsunuz. Laf çok icraat yok. Kendi partinizden istifa eden milletvekili bile parti Yönetim Kurulu’nunuzu suç örgütü olmakla suçlarken, tarihin en büyük yolsuzluğuna, akaryakıt ihalesi üzerinden kara para aklamaya imza atacağınızı söylerken, acaba sizin siciliniz vurguncu olarak itham ettiğiniz firmalardan ne kadar temiz?

KIBTEK Araştırma Komitesi’nde çalışan bir vekil olarak kime hizmet ettiğimi sormuşsunuz. Ben size kime hizmet etmediğimi söyleyim:

Vurguncu firmalara hizmet etmiyorum

Yolsuzluk yapanlara hizmet etmiyorum

Rant sağlayanlara hizmet etmiyorum

Evrak sahteleyenlere hizmet etmiyorum

Bu halkı aptal yerine koyup dolandıranlara hizmet etmiyorum

Sizin gibilere hizmet etmiyorum.

Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık gibi etik değerlere hizmet ediyorum...

Sizi de bu değerlere davet ediyorum.

Görünen o ki: Önümüzdeki yolsuzluk araştırma komitelerinde, sayıştay raporlarında sizin de isminiz geçecek. Yargı önünde hesap verecek olan siz olacaksınız. KIBTEK’te çevirdiğiniz oyunların gün yüzüne çıkması için sonuna kadar gideceğimi, attığınız her adımın takipçisi olacağımı ve attığınız iftiralar karşısında susmayacağımı hatırlatırken; yolsuzluk yapan firmaya vurguncu diyecek olanın siz değil bağımsız yargımızın olduğunu bir kez daha yineliyorum. Birini karalamaya çalışmadan önce sizi kendi sicilinize bakmaya davet ediyorum çünkü sizin karşınızda herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi kalır. Bu ülkede ‘’tetikçi ‘’ dendiğinde kimin akla geldiğini ise Kıbrıs Türk halkının takdirine bırakıyorum…