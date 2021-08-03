  • BIST 1.405,420
  • Altın 489,62
  • Dolar 8,4050
  • Euro 9,9550
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Erhan Arıklı’dan Salahi Şahiner’e: “Elinden geleni ardına koyarsan adam değilsin.”

» »
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, CTP'li vekil Salahi Şahiner'in açıklamalarına tepki göstererek, "İtibarımın zekatını versem, senin bile itibarın olur” dedi.
Erhan Arıklı’dan Salahi Şahiner’e: “Elinden geleni ardına koyarsan adam değilsin.”

Elinden geleni ardına koyarsan adam değilsin. Bütün rantiyecileri gömmezsem de ben adam değilim.
Ne zamanki çıkar geçmişteki yolsuzluklarla veya Sayıştay raporları ile ilgili iki laf edersin seni o zaman ciddiye alırım.

Ayrıca itibarımın zekatını versem, senin bile itibarın olur...

 

Salahi Şahiner'in açıklaması;

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı belli ki şahsımı hedef göstererek ama açık adres verecek cesareti de kendinde bulmayarak bir takım ithamlarda bulunuyor.

Öncelikle kendisine bir bakan ve milletvekili olduğunu, ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtmek isterim. Saygıdan ve seviyeden yoksun bir üslup bulunduğu makama yakışmıyor.

Kendisine tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum: Sözünüzün değeri itibarınız kadardır Sayın Arıklı ve itibarınız göreve geldiğiniz 9 aydan beri ucuzlatacağım dediğiniz elektrik ile akaryakıt, yolsuzlukları ortaya çıkaracağım ve sonlandıracağım deyip bir türlü tamamlayamadığınız KIBTEK ihaleleri ya da düşüreceğim dediğiniz kiraz fiyatları kadardır. O makama gelmiş olduğunuz günden beri dili ve eylemleri kirli bir siyasetçi olarak bal yapmayan arı gibi sadece konuşuyor; konuştukça batıyorsunuz. Laf çok icraat yok. Kendi partinizden istifa eden milletvekili bile parti Yönetim Kurulu’nunuzu suç örgütü olmakla suçlarken, tarihin en büyük yolsuzluğuna, akaryakıt ihalesi üzerinden kara para aklamaya imza atacağınızı söylerken, acaba sizin siciliniz vurguncu olarak itham ettiğiniz firmalardan ne kadar temiz?

KIBTEK Araştırma Komitesi’nde çalışan bir vekil olarak kime hizmet ettiğimi sormuşsunuz. Ben size kime hizmet etmediğimi söyleyim:

Vurguncu firmalara hizmet etmiyorum

Yolsuzluk yapanlara hizmet etmiyorum

Rant sağlayanlara hizmet etmiyorum

Evrak sahteleyenlere hizmet etmiyorum

Bu halkı aptal yerine koyup dolandıranlara hizmet etmiyorum

Sizin gibilere hizmet etmiyorum.

Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık gibi etik değerlere hizmet ediyorum...

Sizi de bu değerlere davet ediyorum.

Görünen o ki: Önümüzdeki yolsuzluk araştırma komitelerinde, sayıştay raporlarında sizin de isminiz geçecek. Yargı önünde hesap verecek olan siz olacaksınız. KIBTEK’te çevirdiğiniz oyunların gün yüzüne çıkması için sonuna kadar gideceğimi, attığınız her adımın takipçisi olacağımı ve attığınız iftiralar karşısında susmayacağımı hatırlatırken; yolsuzluk yapan firmaya vurguncu diyecek olanın siz değil bağımsız yargımızın olduğunu bir kez daha yineliyorum. Birini karalamaya çalışmadan önce sizi kendi sicilinize bakmaya davet ediyorum çünkü sizin karşınızda herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi kalır. Bu ülkede ‘’tetikçi ‘’ dendiğinde kimin akla geldiğini ise Kıbrıs Türk halkının takdirine bırakıyorum…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman: “Demokrat Parti Genel Sekreterliğine Kamu Görevi Yapmayan Birinin Atanması Gerek”03 Ağustos 2021 Salı 15:07
  • “Denizde Doğayı Hisset-3” Etkinliği Pazar Günü Alagadi-2 Sahilinde Yapılıyor03 Ağustos 2021 Salı 14:58
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul'da03 Ağustos 2021 Salı 14:56
  • Erenköy Direnişi ve Şehitler Anılıyor03 Ağustos 2021 Salı 14:54
  • CTP’den Barolar Birliği’ne Ziyaret...03 Ağustos 2021 Salı 14:52
  • KTAMS Kalkınma Bankası Önünde Basın Açıklaması Yaptı, Siyah Çelenk Bıraktı03 Ağustos 2021 Salı 14:45
  • Dışarda Çalışma Yasağına Uymayanlar İçin İhbar Hattı (102) Devrede03 Ağustos 2021 Salı 14:41
  • Şahiner'den Arıklı'ya: Yargı önünde hesap vereceksiniz!03 Ağustos 2021 Salı 14:26
  • Özyiğit: "Anlaşılan komutan yardımcılığı da çok görüldü. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."03 Ağustos 2021 Salı 14:24
  • 37 Yangının 11'i Lefkoşa'da, 9'u ise izmaritten...03 Ağustos 2021 Salı 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti