Erhan Arıklı’dan Sami Özuslu’ya: Radar cezaları ihalesinin eylül sonu itibariyle sonuçlanmasını bekliyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu’nun sabit trafik radar cezalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek, ihalenin eylül sonu itibariyle sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Özuslu’yu “çiçeği burnunda milletvekili” olarak niteleyen Arıklı, açıklamalarının “oldukça eksik” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“2022’de ihale yapılmış ve cezalar tebliğ de edilmişti. Problem 2023’te başladı. Bakanlığımız 4 defa Maliyeye yazı yazarak bu konuda ihaleye çıkılmasını talep ettik. Teknik sebeplerle olmadı. Bu yıl ihaleye çıktık. Ama maalesef bir firma ihaleyi rekabet kuruluna götürdü. Rekabet Kurulu aylar sonra kararını verdi ve ihaleyi iptal etti.

Biz de mecburen ihaleye tekrar çıktık. Eylül sonu itibari ile ihalenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Görüldüğü gibi konu bizim elimizde olmayan sebeplerle gecikmiş durumda.”

Özuslu, Arıklı’nın “maliye para vermedi” gerekçesiyle sabit trafik radar cezalarının dağıtımını durdurması sonucu kamu maliyesinin 300 milyon TL kayba uğradığını açıklamıştı. Özuslu, sistemin caydırıcılığını yitirdiğini ve trafik kazalarının arttığını belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da duruma seyirci kaldığını vurgulamış ve belediyelerle iş birliği önerisinin dikkate alınmadığını, Sayıştay raporunun sonuçlarının ise merakla beklendiğini ifade etmişti.