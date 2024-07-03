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Erhan Arıklı’dan Solyalı’ya: Türkiye RADAR-SAN’a siparişi kendisi verdi… Biz itirazınızı tahmin etmedik

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Onay yasası geçmeden Radar-San’a verilen kamera siparişleri konusunda sorulan soru üzerine Erhan Arıklı oldukça ilginç bir yanıt verdi. Arıklı’ya göre Türkiye siparişi kendisi verdi.
Erhan Arıklı’dan Solyalı’ya: Türkiye RADAR-SAN’a siparişi kendisi verdi… Biz itirazınızı tahmin etmedik

Onay yasası geçmeden Radar-San’a verilen kamera siparişleri konusunda sorulan soru üzerine Erhan Arıklı oldukça ilginç bir yanıt verdi. Arıklı’ya göre Türkiye siparişi kendi verdi.

“Konuya itiraz edeceğiniz, reddedeceğinizi Tahmin etmediğimiz için…” diyen Arıklı, Ürün Solyalı’ya “Dolayısıyla bizdeki bu ağır işleyen mevzuatı beklemeden kendisi (Türkiye) oradan siparişlerini verdi” dedi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı görüşüldüğünü, Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da hazır bulunduğunu anlatan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclisteki ilgili komite kayıtlarına da geçtiğine göre Ulaştırma Bakanlığı Meclis'ten Onay Yasası geçmeden önce Arıklı'nın Ulaşım Sistemleri Projesi kapsamında Radar-San’a sipariş verdiğini söylemişti.

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