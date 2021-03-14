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Erhan Arıklı:LAÜ mütevelli heyetine Okan Erdemsiz’i atadığımdan ötürü gurur duyuyorum

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, LAÜ mütevelli heyetine Okan Erdemsiz’i atadığından ötürü gurur duyduğunu söyledi.  
Erhan Arıklı:LAÜ mütevelli heyetine Okan Erdemsiz’i atadığımdan ötürü gurur duyuyorum

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, LAÜ mütevelli heyetine Okan Erdemsiz’i atadığından ötürü gurur duyduğunu söyledi.  

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, ‘sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme’ suçlarından sabıkalı olan Okan Erdemsiz‘i Lefke Avrupa Üniversitesi‘ne (LAÜ) ataması konusunda gelen eleştirilere yanıt verdi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Erdemsiz’in yıllarca Güvenlik Kuvvetleri’nde görev yaptığını hatırlatarak “Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsizin uzun süre partimize ve ülkemize hizmetleri olacaktır...” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

LAÜ’ye atadığımız Okan Erdemsiz Güvenlik Kuvvetlerinde uzun süre askerlik yapmış, görevini hakkı ile yerine getirip emekli olmuş bir dava arkadaşımızdır.

Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsizin uzun süre partimize ve ülkemize hizmetleri olacaktır...

Kendisini bu göreve atamaktan gurur duyuyorum...

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