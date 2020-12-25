Erhan Arıklı:“Tüketici etiketin üzerinden ürünün maliyetini görecek”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa katıldı.

Denetim Yasasının ardından yeni bir karar daha alındığını aktaran Arıklı, ‘Etiket Tüzüğü’ kapsamında ürünlerin etiketlerinin değişeceğini belirtti. Arıklı, “Etiket tüzüğünü değiştiriyoruz. Tüketiciyi kandırmayacağız. Etiketin üzerinde; maliyeti, alış fiyatı, satış fiyatı yazacak. Tüketici görecek” ifadelerini kullandı.

Etiketlerde otokontrol sistemi kurulacağının altını çizen Arıklı, “Biz bu konuda zorluk çıkarmayın… Kârınızı minimalize edin… Bize yalan söyleme veya yanıltma şansları yok. Ödedikleri maliyeti biliyoruz” dedi.

“JENERATÖRLE ELEKTRİK ÜRETİMİ KESİNLİKLE OLMAYACAK”

AKSA, ile sözleşme bitmeden Türkiye’den elektrik getirileceğini belirten Arıklı, “Aksa ile bu yönetim asla devam etmeyecek. Jeneratörle elektrik üretimi kesinlikle olmayacak. Jeneratörler herhangi bir sıkıntı halinde kullanılabilir. 2024 yılında AKSA’nın elektrik satması asla mümkün olmayacak” dedi.

Erhan Arıklı, Türkiye’den jeneratör getirileceğini de aktararak, hibe edildiğini söyledi.