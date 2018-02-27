Erhan Tünay: “Yumruk yumruğa kavga çıkacak”

KKTC’nin büyük şehirlerinde park sorunu vatandaşa büyük sıkıntı yaşatırken, özellikle Lefkoşa’da bu durum büyük sorun haline geldi.

Taner ULUTAŞ



Cadde ve Lefkoşa’nın surlar içerisinde park ciddi sorun olurken, gelişi güzel park edilen araçlar trafiğin akışını büyük ölçüde etkiliyor. Yollara gelişi güzel ve bazen de çift olarak park edilen araçlar, geçişleri engellemenin yanısıra, yayaları ve diğer vasıta sürücülerini tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Bazı sokaklarda evlerin giriş yerlerine park edilen ve evlere girişleri engelleyen araçlar vatandaşın da tepkisine neden oldu.

GELİŞİ GÜZEL PARK TEHLİKE YARATIYOR

Lefkoşa’nın ara sokaklarının yanısıra caddelere de gelişi güzel park edilen arabalar adeta trafik kazalarına davetiye çıkartıyor. Başkent Lefkoşa’nın, en işlek caddelerinden bir tanesi konumunda olan Lefkoşa – Hamitköy Anayolu üzerine park edilen araçlar, vasıtalar için tehlike yaratırken, İş Bankası önüne park edilen araçlar ise vatandaşın evine giriş ve çıkışına engel teşkil ediyor.

YOL ORTASINDA ÖĞRENCİ VE YOLCU İNDİRİLİYOR

Çift park ve hatalı parkların yanısıra, yolcu otobüsleri ile öğrenci taşıyan bazı üniversite otobüslerinin yol içerisinde durarak, yolcu ve öğrencileri yol ortasında indirmeleri de tepki topluyor. Yol içerisinde durarak yolcu ve öğrenci indiren otobüslerin trafiği engellemelerinin yanısıra insan hayatını tehlikeye atmaları da tepkilerin büyümesine neden oluyor.

PARK REZALETİ ÇILDIRTIYOR

Lefkoşa sakinlerinden Erhan Tünay yaptığı açıklamada, yollara gelişi güzel park edilen araçlar bizim için büyük tehlike oluştururken evlerimize giriş ve çıkışı da engellemeye başladı. Özellikle Hamitköy'deki İş Bankası önündeki park rezaleti bizi çıldırtıyor. Birtaraftan banka çalışanların araçları diğer taraftan müşterilerin araçları, yolları ve evlerimizin giriş kapılarını engellerken evimize girecek yer bulamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Bu çile çekilecek gibi değil dedi.

BİR GÜN YUMRUK YUMRUĞA KAVA ÇIKACAK

Erhan Tünay açıklamasına devamla, bütün mahalleli bu durumdan şikayetçidir. Bizleriusandırdılar. Adam gibi söyleriz ve ikaz ederiz. Yetkililer ilgili birimler baksınlar bu işe bir çözüm bulsunlar diyoruz. Ama dinleyen yok. Birgün yumruk yumruğa Kavga çıkacak. Bizden söylemesi ifadesinde bulundu.