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Erhüman: Hangi yatırımı yapacağı bilinmeyen bir şirkete 50 dönüm arazi verildi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir şirkete Düzova bölgesinde yaklaşık 45-50 dönüm arazi verildiğini ifade ederek, “Bu arazi şirkete hangi yatırımın yapacağı bilinmeden verildi” dedi.
Erhüman: Hangi yatırımı yapacağı bilinmeyen bir şirkete 50 dönüm arazi verildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında, Bakanlar Kurulu’nun Düzova bölgesinde yaklaşık 45-50 dönüm araziyi, yabancı bir şirkete “hangi yatırımı yapacağı bilinmeden” verildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu araziyi verdiğini öğrendiklerini ifade eden Erhürman, komitede bu konunun gündeme geldiğini ve komitede yer alan CTP’li vekillerin İçişleri Bakanlığı yetkililerine bunu sorduğunu, yetkililerin ise CTP’li vekillere “Bilmiyoruz” yanıtını verdiğini açıkladı. Bu karar verilirken, şirketin 50 dönümlük arazi üzerine hangi yatırımı yapacağının yer almadığını açıklayan Erhürman, “Bakanlar kurulunda alınacak bu tip kararların gerekçeli olması gerektiğini bilmiyor musunuz?” diye sordu.

Memlekette satın alınacak yer kalmadığını kaydeden Erhürman, “Bunların bedeli çok ağırdır. Siyasi ve hukuki bedeli var. Keşke bu bedelleri sadece siz ödeyecek olsanız. Artık bizden geçti sadece çocuklarımızın yaşam hakkını çalıyorsunuz” dedi.

“ÜSTEL KURULTAY YAPACAKLARI TARİHİ TÜRKİYE’YE BİLDİRMİŞ”

Erhürman, Ünal Üstel’in bir televizyon programında “UBP’de kurultayın 2024 yılının Eylül ayında gerçekleşeceğini Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bildirdik” sözlerini de değerlendirdi.

“Kime ne söyleyelim, ne konuşalım? Bu şartlarda burada konuşmak züldür. Çünkü muhataplık sorunu var. Kimi muhatap alacağız?” diye soran Erhürman, “Siyasi Partiler Yasası’nda bizim bilmediğimiz ‘Kurultay tarihleri Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bildirilir’ şeklinde bir hüküm mü var? Eğer böyle bir hüküm varsa herkes bildirsin de kurultaylar ona göre yapılsın” dedi. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her fırsatta kendilerine yönelik “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri bozma” suçlaması yaptığını anımsatan Tufan Erhürman, “İlişkileri bu hale getiren sizsiniz. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine gidip de kurultay tarihini soran biz değil sizsiniz. Bütün bunların üstünden siz burada Türkiye’yle, devletle, milletle ilgili nutuk atmaya devam edeceksiniz. Yeri geldiğinde bizim tarafa ‘Siz Türkiye’yi istemiyorsunuz’ diyen de sizsiniz” dedi.

“DEVLETİ TANIYAN, KENDİ DEVLETİNİ ZARARA UĞRATMAZ”

Devleti tanıyanların, kendi devletini zarara uğratmayacağını ifade eden Erhürman, “Ne millet, ne devlet, ne de Türkiye dediğinizde samimisiniz. Her şeyin cılkını çıkardınız, dingilini kopardınız. Bunun da yanınıza kalacağını zannediyorsunuz. Yanınıza kalmayacak” diye konuştu.

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