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Erhüman Londra'da temaslarına devam ediyor

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Başbakan Tufan Erhürman, Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Dernek Başkanları ile bir araya geldi.
Erhüman Londra'da temaslarına devam ediyor

Başbakan Erhürman, sorunları ancak ve ancak birlikte hareket ederek, el birliğiyle çözebileceklerini belirterek, bu konuda Londra'da faaliyet gösteren derneklere büyük bir görev düştüğünü söyledi ve tüm derneklere, İngiltere'deki Kıbrıslı Türkleri ve gençleri eğitim başta olmak üzere her alanda bir araya getirmek için birlikte hareket etmeye çağırdı.

Erhürman, birlik ve beraberlik olmadan toplum olunamayacağına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin tek başına, kişisel değil toplum olarak başarı yaratması gerektiğini, toplumun bölünmesini değil birleşmesini istediğini söyledi. 
Başbakan Erhürman, hükümet olarak İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin tek çatı altında festival düzenlemesini istedi, bu yönde adım atılması halinde festivale destek vereceklerini söyledi. 

Toplantıda dernek başkanları, taleplerini, sorunlarını, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini  anlattı, İngiltere'nin Brexit konusunda Kıbrıs Türk tarafının adım atması, eğitime önem vermesi gerektiği gibi konuları gündeme getirdi. 
Dernek başkanları, devletten buradaki gençlere ve gelecek nesillere sahip çıkmasını, eğitim alanına daha fazla önem verilmesini istedi, ülkeden İngiltere'ye Türk okullarına gelen öğretmenlerin görev sürelerinin uzatılmasını istedi, eğitimin buradaki gençliği kurtaracağını vurguladı. 

Dernek başkanları, İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin ve gençlerin kimliklerini, dillerini, kültürlerini koruması için de eğitime önem verilmesi gerektiğini kaydetti. 

ÖĞRENCİLERLE TOPLANTI 
Başbakan Erhürman, ardından Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri ile görüştü. 
Erhürman, 250 üyesi bulunan federasyon yetkilileri ve Öğrencilerden burs, öğrencilik hayatı, İngiltere'de yaşadıkları sıkıntılar ve geleceğe yönelik planlarını dinledi. 
Erhürman, yurtdışında yaşayan öğrencilere seslenerek, "İyi yetişmiş ve ülkesine dönen insanlarımıza ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç kamu dahil her alandadır. İyi yetişin ve ülkenize geri dönerek kalkınmasına destek verin" dedi. 
Başbakan Erhürman, üniversite öğrencilerinden, İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı ve gençliğiyle bir araya gelmesi, burada doğup yaşayan gençlikle bağ kurmasını istedi. 

KKTC Londra Temsilciliğinde yer alan toplantılarda, Başbakan Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti, KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı da hazır bulundu. 

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